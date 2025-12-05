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ЧМ-2026
Сегодня 11:00
 

Мбаппе впервые промахнулся на чемпионате мира и повторил неудачу Евро-2020

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Мбаппе впервые промахнулся на чемпионате мира и повторил неудачу Евро-2020 ©instagram.com/equipedefrance

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе впервые за несколько лет не сумел реализовать пенальти в составе национальной команды, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе впервые за несколько лет не сумел реализовать пенальти в составе национальной команды, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Марокко капитан французов не использовал оданнадцатиметровый удар на 28-й минуте, прервав впечатляющую серию из 15 подряд точных пенальти за сборную.

Более того, он впервые не забил пенальти на чемпионатах мира.

По данным Opta, предыдущий промах Мбаппе с "точки" в футболке "трёхцветных" датировался Евро-2020, когда форвард не реализовал свою попытку в послематчевой серии с командой Швейцарии.

Напомним, дебют Мбаппе на чемпионатах мира состоялся в 2018 году на турнире в России. На сегодняшний день 26-летний форвард провёл за сборную Франции 103 матча, записав на свой счёт 63 гола и 42 результативные передачи.


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