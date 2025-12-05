Лука Модрич принял решение по карьере после вылета с ЧМ-2026

Обладатель "Золотого мяча" хорватский футболист Лука Модрич определился с будущим после выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации 24sata, 40-летний футболист не собирается уходить из сборной Хорватии. Модрич решил продолжить выступления в национальной команде.

На решение капитана остаться в команде существенно повлияло предстоящее назначение нового главного тренера — Славена Билича. Именно под руководством этого специалиста Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году.

Напомним, сборная Хорватии дошла на ЧМ-2026 до стадии 1/16 финала, где уступила сборной Португалии со счётом 1:2. После этого поражения пост главного тренера покинул Златко Далич.

Под руководством 59-летнего Далича сборная Хорватии завоевала серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые — на ЧМ-2022. В 2023-м команда стала второй в "Финале четырех" Лиги наций.

Кроме того, Далич выводил хорватов на Евро-2020 и Евро-2024.

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