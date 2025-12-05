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ЧМ-2026
Сегодня 17:40
 

Легенда сборной Хорватии официально покинул команду после ЧМ-2026

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Легенда сборной Хорватии официально покинул команду после ЧМ-2026 ©x.com/hns_cff

Златко Далич завершает работу со сборной Хорватии после почти девяти лет у руля национальной команды, передают Vesti.kz

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Златко Далич завершает работу со сборной Хорватии после почти девяти лет у руля национальной команды, передают Vesti.kz

Хорватский футбольный союз официально сообщил, что контракт с 59-летним специалистом продлен не будет.

Решение принято после вылета команды с чемпионата мира-2026, где хорваты уже в 1/16 финала уступили Португалии со счетом 1:2.

"Скромное прибытие. Незабываемое путешествие. Гордое прощание. Спасибо за все – за победы, достижения, квалификации, медали, единство, уважение и непоколебимую приверженность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами.

Результаты говорят о ваших тренерских качествах. Уважение, которое вы заслужили от игроков, персонала и соперников, говорит о том, какой вы человек", – говорится в заявлении федерации.

Златко Далич возглавил сборную Хорватии, капитаном которой является Лука Модрич, в октябре 2017 года.

За почти девять лет работы он стал одним из самых успешных тренеров в истории национальной команды. Именно под его руководством хорваты впервые добрались до финала чемпионата мира, где на мундиале 2018 года уступили сборной Франции со счетом 2:4.

На следующем мундиале, в 2022 году, Хорватия снова добралась до решающих стадий турнира. Команда уступила будущему чемпиону мира Аргентине в полуфинале, но затем обыграла Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали.

Кроме того, при Даличе сборная Хорватии стала серебряным призером Лиги наций сезона-2022/23.

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