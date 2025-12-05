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ЧМ-2026
Сегодня 15:10
 

Раскрыта судьба Анчелотти после вылета Бразилии с ЧМ-2026

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Раскрыта судьба Анчелотти после вылета Бразилии с ЧМ-2026 ©Depositphotos/delmiro@gmail.com

Карло Анчелотти продолжит работу на посту главного тренера сборной Бразилии и возглавит масштабную перестройку команды, передают Vesti.kz.

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Карло Анчелотти продолжит работу на посту главного тренера сборной Бразилии и возглавит масштабную перестройку команды, передают Vesti.kz.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что итальянский специалист и Бразильская конфедерация футбола (CBF) пришли к согласию полностью соблюдать условия контракта, действующего до 2030 года.

Главные детали соглашения

  • Официальный статус: стороны договорились продолжить совместный проект и не разрывать соглашение, несмотря на недавний вылет сборной с чемпионата мира-2026.
  • Ближайшие цели: Анчелотти будет руководить процессом обновления "Селесао" и готовить команду к следующим крупным турнирам - Кубку Америки и чемпионату мира.
  • Вектор развития: руководство CBF намерено дать тренеру время для создания долгосрочной стабильной структуры с акцентом на новое поколение футболистов.

Контекст решения

Такое заявление последовало сразу после завершения выступления Бразилии на ЧМ-2026, где пятикратные чемпионы мира неожиданно вылетели в 1/8 финала от сборной Норвегии. Сам Анчелотти подчеркнул, что этот неудачный опыт станет "топливом для нового цикла", а федерация выразила ему полную поддержку, отказавшись от импульсивных кадровых перестановок.

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