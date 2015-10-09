Клопп проговорился о трансфере Мбаппе в "Ливерпуль" и раскрыл детали

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскрыл ранее неизвестные подробности о том, как английский клуб пытался подписать Килиана Мбаппе в 2017 году, когда француз еще выступал за "Монако", передают Vesti.kz.

По словам немецкого специалиста, ради переговоров руководство "красных" организовало необычную встречу с семьей будущей звезды мирового футбола. Чтобы сохранить все в тайне, общение проходило прямо на борту частного самолета.

"Это, наверное, самый дорогой несостоявшийся трансфер в нашей истории. Мы прилетели из Блэкпула в Ниццу. Там вся семья Мбаппе поднялась на борт огромного частного самолета – кажется, с пятью комнатами. Мы действительно сделали все по высшему уровню", – цитирует Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, самолет не приземлялся во время переговоров, а несколько часов кружил в небе, чтобы избежать внимания со стороны. Однако убедить французского форварда переехать на "Энфилд" так и не удалось.

"Мы летали кругами, разговаривали с семьей, вкусно поели. Все происходило прямо в самолете. Нас не должны были видеть. Это было фантастично", – вспоминает немецкий тренер. Мы летали, ели, отлично провели время… а потом он отправился в Париж", – добавил Клопп.

Интересно, что ранее сам Мбаппе признавался, что вел переговоры с "Ливерпулем" и называл этот клуб любимой командой своей матери.

В итоге летом 2017 года француз предпочел перейти в "Пари Сен-Жермен", где впоследствии стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а в 2024 году на правах свободного агента присоединился к мадридскому "Реалу".

Отметим, что сборная Мбаппе продолжает борьбу за титул на чемпионате мира-2026. В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания – Бельгия.

Предстоящий матч пройдет в ночь с 10 на 11 июля и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Сборная Германии согласовала контракт с новым тренером: известно его имя

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!