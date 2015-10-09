Сборная Германии согласовала контракт с новым тренером: известно его имя

Бывший главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп близок к назначению в сборную Германии по футболу, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Николо Скиры, 59-летний специалист полностью согласовал условия личного контракта с Немецким футбольным союзом. Соглашение Клоппа будет рассчитано до 2030 года.

На этом посту Клопп сменит Юлиана Нагельсмана, который был отправлен в отставку после вылета сборной Германии с чемпионата мира-2026 на стадии 1/16, проиграв Парагваю.

Юрген Клопп — один из самых титулованных тренеров современности. Он дважды выигрывал чемпионат Германии с "Боруссией" (в 2011 и 2012 годах), а в 2015—2024 годах возглавлял "Ливерпуль", с которым завоевал восемь трофеев, в том числе побеждал в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

В 2024 году Клопп взял паузу в тренерской карьере, сейчас он работает руководителем спортивного отдела концерна Red Bull.

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