Чемпион мира обвинил сборную Португалии в бойкоте Роналду на ЧМ-2026

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф выступил с неожиданным заявлением о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

По мнению бывшего французского футболиста, португальский форвард не получил необходимой поддержки от партнеров по сборной, а команда так и не сумела использовать его сильные стороны.

"Если вы вызываете Криштиану Роналду, то команда должна играть на него. Но этого совершенно не было. Складывалось впечатление, что его бойкотировали собственные партнеры. Он (Роналду) почти не получал передач, ему не создавали условий, в которых он мог бы проявить свои лучшие качества. Если вы не готовы строить игру вокруг такого футболиста, тогда не стоит включать его в состав. Но если уж берете его в команду, то должны сделать все, чтобы она играла на него", – заявил Джоркаефф.

Чем запомнилась карьера Роналду на чемпионатах мира?

Сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения в четвертьфинале. Для Криштиану Роналду этот матч стал последним на мировых первенствах.

Накануне встречи с Испанией, где сборная Португалии уступила (0:1), легендарный форвард официально подтвердил, что нынешний мундиаль станет заключительным в его карьере на чемпионатах мира.

Отметим, что Роналду принял участие в шести чемпионатах мира. Лучшим результатом для него стал выход в полуфинал на турнире 2006 года.

В 2010 и 2018 годах сборная Португалии выбывала на стадии 1/8 финала, в 2014-м не смогла преодолеть групповой этап, в 2022-м дошла до четвертьфинала, а на ЧМ-2026 вновь завершила борьбу в четвертьфинале.

Всего на чемпионатах мира пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике, а финал турнира состоится 19 июля.

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🗣️ Youri Djorkaeff : "Si tu prends Cristiano Ronaldo, il faut que l'équipe joue pour Cristiano Ronaldo, et ça n'a pas été le cas du tout. On sent qu'il a été boycotté par sa propre équipe. Il n'a pas été servi, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Soit tu ne le… pic.twitter.com/wU71FqkYDG — After Foot RMC (@AfterRMC) July 9, 2026

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