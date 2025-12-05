Модрич сотворил историю на ЧМ-2026 и сравнялся с Месси

Капитан сборной Хорватии и полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич отметился впечатляющим статистическим достижением на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Модрич вошёл в элитный список

По данным Opta Paolo, в поединке второго тура с Панамой (1:0) 40-летний хавбек хорватской сборной выполнил 88 процентов точных передач. Этот матч стал для него уже 19-м на чемпионатах мира, в котором показатель успешных передач составил не менее 80 процентов при выходе в стартовом составе.

За последние 60 лет подобного результата смогли добиться лишь несколько футболистов мирового уровня.

На уровне Месси и Лама

По количеству таких матчей Модрич сравнялся с капитаном сборной Аргентины Лионель Месси и легендарным защитником сборной Германии Филипп Лам. Все трое имеют в активе по 19 игр с показателем точности передач выше 80 процентов.

Лучший результат в истории принадлежит бывшему капитану аргентинской сборной Хавьер Маскерано, который провёл 20 подобных матчей на мировых первенствах.

Хорватия сохраняет шансы

Победа над Панамой позволила хорватам набрать важные три очка в борьбе за выход в плей-офф турнира. Единственный гол в матче обеспечил сборной Хорватии минимальный успех со счётом 1:0. В следующем туре 28 июня команда Златко Далича сыграют с Ганой.

Для Модрича нынешний чемпионат мира может стать последним в карьере, однако полузащитник продолжает демонстрировать уровень, позволяющий ему оставаться одним из лучших организаторов игры на международной арене.

ЧМ-2026 продолжается

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канада и Мексика. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся Аргентина, завоевавшая титул на мундиале 2022 года в Катаре.

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