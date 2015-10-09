Капитан "Манчестер Юнайтед" выбрал клуб на следующий сезон

Капитан "Манчестер Юнайтед" и полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш определился со своим будущим на фоне интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Фернандеш остаётся в Манчестере

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, 31-летний полузащитник не рассматривает вариант ухода из английского гранда и намерен продолжить выступления за "красных дьяволов".

"Фернандеш на 100 процентов останется в МЮ", — заявил инсайдер.

Таким образом, португалец отклонил потенциальные предложения с Ближнего Востока и сделал выбор в пользу продолжения карьеры на "Олд Траффорд".

Один из лидеров команды

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года, когда клуб приобрёл его у лиссабонского "Спортинга" за 65 миллионов евро. За это время хавбек стал ключевой фигурой команды, а позже получил капитанскую повязку.

В прошлом сезоне полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 22 результативные передачи, превзойдя ассистенский рекорд француза Тьерри Анри и бельгийца Кевин Де Брюйне. По итогам кампании он был признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге (АПЛ).

Контракт и стоимость

Действующее соглашение Фернандеша с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет около 35 миллионов евро.

За свою карьеру футболист также выступал за "Боавишту", "Новару", "Удинезе", "Сампдорию" и "Спортинг", прежде чем перебраться в Англию и стать одним из лидеров манчестерского клуба.

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере дорогостоящего форварда

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!