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Англия
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Капитан "Манчестер Юнайтед" выбрал клуб на следующий сезон

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Капитан "Манчестер Юнайтед" выбрал клуб на следующий сезон Бруно Фернандеш в составе "Манчестер Юнайтед". ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Капитан "Манчестер Юнайтед" и полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш определился со своим будущим на фоне интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

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Капитан "Манчестер Юнайтед" и полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш определился со своим будущим на фоне интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Фернандеш остаётся в Манчестере

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, 31-летний полузащитник не рассматривает вариант ухода из английского гранда и намерен продолжить выступления за "красных дьяволов".

"Фернандеш на 100 процентов останется в МЮ", — заявил инсайдер.

Таким образом, португалец отклонил потенциальные предложения с Ближнего Востока и сделал выбор в пользу продолжения карьеры на "Олд Траффорд".

Один из лидеров команды

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года, когда клуб приобрёл его у лиссабонского "Спортинга" за 65 миллионов евро. За это время хавбек стал ключевой фигурой команды, а позже получил капитанскую повязку.

В прошлом сезоне полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 22 результативные передачи, превзойдя ассистенский рекорд француза Тьерри Анри и бельгийца Кевин Де Брюйне. По итогам кампании он был признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге (АПЛ).

Контракт и стоимость

Действующее соглашение Фернандеша с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет около 35 миллионов евро.

За свою карьеру футболист также выступал за "Боавишту", "Новару", "Удинезе", "Сампдорию" и "Спортинг", прежде чем перебраться в Англию и стать одним из лидеров манчестерского клуба.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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