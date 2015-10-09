ФИФА приняла решение по России на ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила юношеские и девичьи сборные России до 15 лет к участию в чемпионате мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир пройдёт в Азербайджане с 22 по 31 октября. Российские команды этой возрастной категории получили право выступить на мировом первенстве наряду с другими участниками соревнований.

"Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет, Бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях — с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно", — сказано в заявлении ФИФА.

Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и национальные сборные всех возрастов были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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