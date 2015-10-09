Моуринью выбрал двух новичков для "Реала" и попросил Переса их купить

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью сформировал финальный шорт-лист на летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации источника, после завершения сделок по Марке Кукурелье, Бернарду Силве, Ибраиме Конате и Дензелу Думфрису, португальский специалист запросил у президента мадридского клуба Флорентино Переса центрального защитника и креативного полузащитника.

Главные трансферные цели "сливочных":

Усиление обороны: приоритетом является итальянский защитник "Интера" Алессандро Бастони, чей трансфер оценивается в 70 миллионов евро. Переход состоится в случае продажи Рауля Асенсио. Альтернативный вариант с Нико Шлоттербеком из дортмундской "Боруссии" за 50 миллионов евро приостановлен из-за его двухмесячной травмы голеностопа на ЧМ-2026.

Перестройка центра поля: Моуринью нужен организатор атак. Идеальным кандидатом считается Энцо Фернандес, но "Челси" требует за аргентинца более 100 миллионов евро. Более доступной альтернативой стал 18-летний марокканец Аюб Буадди из "Лилля" за 60 миллионов евро.

Также с 13 июля на предсезонных сборах Моуринью лично оценит молодых Гонсало Гарсии и Франко Мастантуоно, чтобы принять решение о покупке габаритного центрфорварда.

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