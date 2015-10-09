"Манчестер Сити" согласовал рекордный для АПЛ трансфер: известны сумма и новичок

"Манчестер Сити" достиг договорённости о переходе полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии Эллиота Андерсона, передают Vesti.kz.

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера 23-летнего хавбека может составить до 130 миллионов фунтов (почти 151 миллион евро).

Тем самым переход Андерсона может стать рекордным по стоимости для английской премьер-лиги (АПЛ). Согласно данным портала Transfermarkt, пока что самым дорогим является трансфер Александра Исака в "Ливерпуль" за 145 миллионов евро.

Кроме того, Андерсон станет и самым дорогим приобретением в истории "Манчестер Сити".

Ожидается, что Андерсон пройдет медицинское обследование в США, где он сейчас находится в расположении сборной Англии, для завершения заключительных процедур.

Андерсон провел в "Форест" три сезона, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 92 матчах. В минувшим сезоне Эллиот утвердился основным игроком сборной Англии.

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