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ЧМ-2026
Сегодня 10:46
 

Назван клуб, чьи игроки забивают больше всех на ЧМ-2026

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Назван клуб, чьи игроки забивают больше всех на ЧМ-2026 ©Depositphotos.com/FreerLaw

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер пополнил клубную статистику на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер пополнил клубную статистику на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего тура группового этапа против сборной США 21-летний хавбек отметился забитым мячом и помог Турции одержать победу со счётом 3:2.

Как сообщает Opta, гол Гюлера стал уже десятым для действующих футболистов "Королевского клуба" на нынешнем мундиале. По этому показателю мадридцы уверенно лидируют среди всех клубов мира. Ближайшие преследователи — представители ПСЖ, "Кристал Пэлас" и "Сандерленда", на счету которых по шесть забитых мячей.

Весомый вклад в лидерство "Реала" внесли Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, отличившиеся по четыре раза. Ещё один гол записал на свой счёт Джуд Беллингем, а юбилейный, десятый мяч для игроков мадридского гранда оформил Арда Гюлер.

Арда Гюлер получил награду на ЧМ-2026 после вылета Турции

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