Арда Гюлер получил награду на ЧМ-2026 после вылета Турции

В матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Турции одержала яркую победу над командой США, сообщают Vesti.kz.

Встреча подарила болельщикам сразу пять забитых мячей и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Винченцо Монтеллы.

После финального свистка ФИФА назвала лучшего игрока матча. Этой награды удостоился лидер турецкой сборной Арда Гюлер, защищающий цвета мадридского «Реала». Звёздный полузащитник открыл счёт уже в дебюте встречи и стал одной из ключевых фигур победного для своей команды матча.

Однако успех над хозяевами турнира не помог туркам продлить своё пребывание на мундиале. Сборная Турции завершила групповой этап на последнем месте в квартете, набрав всего три очка, и досрочно завершила борьбу за трофей.

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