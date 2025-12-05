Турция вырвала победу у США на 98-й минуте на ЧМ-2026

Сборные Турции и США встретились в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча группы группы D завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой сборной.

Встреча в Лос-Анджелесе началась с быстрого гола США: на третьей минуте Остон Трасти распечатал ворота Угурджана Чакыра.

Ответ Турции не заставил долго ждать себя. На десятой минуте Арда Гюлер сравнял счет, забив первый гол своей национальной команды на ЧМ-2026.

На 31-й минуте Оркун Кёкчю вывел турецкую сборную вперед.

Впрочем, в дебюте второго тайма Себастьян Берхалтер восстановил равновесие.

Победный гол турки забили на 90+8-й минуте, когда отличился Каан Айхан.

Таким образом, сборная США набрала шесть очков и финишировала первой в этом квартете. Американцы вышли в 1/16 финала, где сыграют с командой Боснии и Герцеговины.

Сборные Австралии и Парагвая набрали по четыре балла и также квалифицировались в плей-офф. Сборная Турции с тремя набранным очками покидает ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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