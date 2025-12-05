На ЧМ-2026 установлен новый исторический рекорд

ЧМ-2026 уже вошёл в историю как самый результативный мундиаль всех времён, сообщают Vesti.kz.

На данный момент участники турнира забили 173 гола, превзойдя рекорд предыдущего мирового первенства в Катаре, где было зафиксировано 172 взятия ворот.

Во многом столь высокая результативность связана с новым форматом соревнований. Впервые в истории чемпионат мира проходит с участием 48 национальных сборных, что значительно увеличило количество матчей и возможностей для голевых свершений.

Турнир проходит на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.

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