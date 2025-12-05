Президент Эквадора объявил выходной после сенсации на ЧМ-2026

В Эквадоре пятница, 26 июня, официально объявлена выходным днём. Соответствующее решение принял президент страны Даниэль Нобоа после исторического успеха национальной сборной на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Поводом для праздничного дня стала победа эквадорцев над сборной Германии в заключительном туре группового этапа мундиаля. Южноамериканская команда одержала сенсационную победу со счётом 2:1 и впервые за два десятилетия сумела пробиться в плей-офф мирового первенства.

"Благодарность игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране. Да здравствует Эквадор!" - написал глава государства в соцсетях.

Героями встречи стали Нильсон Ангуло и Гонсало Плата, чьи голы принесли Эквадору путёвку в следующую стадию турнира. В составе немецкой сборной единственным забитым мячом отметился Лерой Сане.

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