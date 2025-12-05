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ЧМ-2026
Сегодня 02:58
 

Германия завершила групповой этап ЧМ-2026 сенсационным поражением

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Германия завершила групповой этап ЧМ-2026 сенсационным поражением Сборная Германии в матче против Эквадора. Фото: DFB/Max Galys©

Сборная Эквадора одержала победу над Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Эквадора одержала победу над Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы Е прошла в Ист-Ратерфорде (США) и завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись быстрыми голами. На второй минуте Лерой Сане вывел Германию вперед, а на девятой Нильсон Ангуло сравнял. Победным же стал гол Гонсало Платы на 77-й минуте.

Отметим, что для Германии результат этого матча не имел значения. Она вышла в плей-офф досрочно с первого места в группе. В трех встречах бундестим набрала шесть очков. Ранее Германия победила Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1).

Эквадор же, как и после второго тура, остался на третьем месте. Подробнее со статистикой и турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.


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