ПСЖ получил предложение по трансферу двукратного победителя Лиги чемпионов

"Милан" этим летом собирается усилить линию нападения. В сферу интересов итальянского клуба попал нападающий "Пари Сен-Жермена" Гонсалу Рамуш, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 19-кратный чемпион Италии сделал официальное предложение ПСЖ о трансфере португальского нападающего.

Одновременно с этим "Милан" продолжает вести переговоры с форврадом и его агентом Жорже Мендешем о личных условиях. При этом на Рамуша также претендует ряд других клубов.

В минувшем сезоне Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с ПСЖ рассчитано до лета 2028 года.

В составе парижан Рамуш завоевал 11 трофеев, в том числе трижды выиграл чемпионат Франции и дважды Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!