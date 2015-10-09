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ПСЖ получил предложение по трансферу двукратного победителя Лиги чемпионов

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ПСЖ получил предложение по трансферу двукратного победителя Лиги чемпионов ©depositphotos.com/mrogowski_photography

"Милан" этим летом собирается усилить линию нападения. В сферу интересов итальянского клуба попал нападающий "Пари Сен-Жермена" Гонсалу Рамуш, передают Vesti.kz.

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"Милан" этим летом собирается усилить линию нападения. В сферу интересов итальянского клуба попал нападающий "Пари Сен-Жермена" Гонсалу Рамуш, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 19-кратный чемпион Италии сделал официальное предложение ПСЖ о трансфере португальского нападающего.

Одновременно с этим "Милан" продолжает вести переговоры с форврадом и его агентом Жорже Мендешем о личных условиях. При этом на Рамуша также претендует ряд других клубов.

В минувшем сезоне Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с ПСЖ рассчитано до лета 2028 года.

В составе парижан Рамуш завоевал 11 трофеев, в том числе трижды выиграл чемпионат Франции и дважды Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.


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