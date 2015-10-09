"Катастрофическая ошибка". Возвращение казахстанца из Европы получило оценку

Международный журналист Александр Троицкий высказался о возвращении вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова в "Тобол", передают Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с костанайским клубом на 2,5 года.
"Не пригодился "Хартсу" Ислам. Сыграла роль и смена главного тренера. Макиннес ушёл на повышение в "Рейнджерс".
Считаю, что это катастрофическая ошибка для британского футбола. И шаг назад для самого футболиста. Не сомневаюсь, что Ислам по возвращению скажет, что был готов к шотландской лиге, просто ему не хватило времени. И лично я ему на 100% поверю.
Для "Тобола" же это, безусловно, серьёзное подспорье. Впереди Лига конференций. Да и бойня в чемпионате идёт не на шутку.
А ещё не стал бы сбрасывать со счетов вариант с последующим переездом в чемпионат России", - написал он в своём телеграм-канале.
26-летний Чесноков находился в "Хартсе" с января этого года. Провёл 11 матчей во всех турнирах, забив один гол и заработав один пенальти. Его команда стала вице-чемпионом Шотландии и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.
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