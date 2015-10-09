"Катастрофическая ошибка". Возвращение казахстанца из Европы получило оценку

Международный журналист Александр Троицкий высказался о возвращении вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова в "Тобол", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с костанайским клубом на 2,5 года.

"Не пригодился "Хартсу" Ислам. Сыграла роль и смена главного тренера. Макиннес ушёл на повышение в "Рейнджерс".

Считаю, что это катастрофическая ошибка для британского футбола. И шаг назад для самого футболиста. Не сомневаюсь, что Ислам по возвращению скажет, что был готов к шотландской лиге, просто ему не хватило времени. И лично я ему на 100% поверю.

Для "Тобола" же это, безусловно, серьёзное подспорье. Впереди Лига конференций. Да и бойня в чемпионате идёт не на шутку.

А ещё не стал бы сбрасывать со счетов вариант с последующим переездом в чемпионат России", - написал он в своём телеграм-канале.