Ислам Чесноков принял решение о будущем после Европы

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков продолжит карьеру в "Тоболе", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, после долгих переговоров футболист принял решение вернуться в костанайский клуб. Вторую половину сезона-2026 Чесноков будет помогать своей бывшей команде решать задачи в чемпионате и, конечно, в Лиге конференций. Контракт с ним заключен на 2,5 года.

Отмечается, что "Актобе" и "Ордабасы" рассчитывали на футболиста, но "Тобол" вовремя подсуетился, особенно там, где это действительно нужно.

"Тобол" занимает 13-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 12 очков после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате костанайцы проведут на своём поле с "Алтаем" 28 июня, начало - в 18:00.

26-летний Чесноков защищал цвета "Хартса" с января этого года. В 11 матчах во всех турнирах он забил один гол и заработал один пенальти. Его команда стала вице-чемпионом Шотландии и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

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