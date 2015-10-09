Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 16:30
 

Ислам Чесноков принял решение о будущем после Европы

  Комментарии

Поделиться
Ислам Чесноков принял решение о будущем после Европы Ислам Чесноков. Фото: ©instagram.com/heartofmidlothianfc

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков продолжит карьеру в "Тоболе", передают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков продолжит карьеру в "Тоболе", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, после долгих переговоров футболист принял решение вернуться в костанайский клуб. Вторую половину сезона-2026 Чесноков будет помогать своей бывшей команде решать задачи в чемпионате и, конечно, в Лиге конференций. Контракт с ним заключен на 2,5 года.

Отмечается, что "Актобе" и "Ордабасы" рассчитывали на футболиста, но "Тобол" вовремя подсуетился, особенно там, где это действительно нужно.

"Тобол" занимает 13-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 12 очков после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате костанайцы проведут на своём поле с "Алтаем" 28 июня, начало - в 18:00.

26-летний Чесноков защищал цвета "Хартса" с января этого года. В 11 матчах во всех турнирах он забил один гол и заработал один пенальти. Его команда стала вице-чемпионом Шотландии и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 15, мужчины
28 июня 18:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Алтай УК
Алтай УК
(Усть-Каменогорск)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Алтай УК
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!