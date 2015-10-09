Воспитанник "Севильи" продолжит карьеру в Казахстане

Cостав футбольного клуба "Улытау" пополнил испанский защитник Давид Кармона Сьерра, передают Vesti.kz.

Давид начал профессиональную карьеру в системе знаменитой испанской "Севильи", после чего выступал за "Кадис", "Расинг" и ряд других клубов. Прошлый сезон он провёл в составе болгарской "Монтаны".

Также Кармона имеет опыт выступлений за юношеские и молодёжные сборные Испании, где получил ценный международный опыт.

Профиль игрока

• Возраст: 29 лет

• Рост: 1,76 м

• Позиция: Защитник

"Улытау" занимает четвёртое место в таблице КПЛ-2026, набрав 23 очка после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате жезказганская команда проведёт на своём поле с "Ордабасы" 28 июня, начало - в 18:00 по времени Астаны.

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