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КПЛ
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Воспитанник "Севильи" продолжит карьеру в Казахстане

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Воспитанник "Севильи" продолжит карьеру в Казахстане ©instagram.com/davidcarmona2

Cостав футбольного клуба "Улытау" пополнил испанский защитник Давид Кармона Сьерра, передают Vesti.kz

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Cостав футбольного клуба "Улытау" пополнил испанский защитник Давид Кармона Сьерра, передают Vesti.kz

Давид начал профессиональную карьеру в системе знаменитой испанской "Севильи", после чего выступал за "Кадис", "Расинг" и ряд других клубов. Прошлый сезон он провёл в составе болгарской "Монтаны".

Также Кармона имеет опыт выступлений за юношеские и молодёжные сборные Испании, где получил ценный международный опыт.

Профиль игрока

• Возраст: 29 лет
• Рост: 1,76 м
• Позиция: Защитник

"Улытау" занимает четвёртое место в таблице КПЛ-2026, набрав 23 очка после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате жезказганская команда проведёт на своём поле с "Ордабасы" 28 июня, начало - в 18:00 по времени Астаны.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 15, мужчины
28 июня 17:00   •   не начат
Улытау
Улытау
(Жезказган)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
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Улытау
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