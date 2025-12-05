Стало известно, что нужно Узбекистану для выхода в плей-офф ЧМ-2026

Международный журналист Александр Троицкий рассказал, что нужно сборной Узбекистана для выхода в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Главное условие

"Самое первое и главное условие - победа над ДР Конго. Как можно крупнее. Хотя бы в пару мячей - и то хлеб. Понятно, что если получится разгромить африканцев в 5-6 мячей, будет гораздо легче, но мы реалисты.

Далее нужно, чтобы одновременно сошлись четыре результата из пяти:

Группа G: Египет обыгрывает Иран;

Группа H: Испания обыгрывает Уругвай;

Группа I: Сенегал и Ирак играют вничью либо минимальная победа Ирака при уверенной победе узбекистанцев;

Группа J: крупная победа Австрии над Алжиром (в 4 мяча при победе Узбекистана в 1 мяч. Ну и тд).

Маловероятно, но держим в голове тоже. Группа L: поражение Хорватии от Ганы в пять или более мячей (также зависит от числа мячей узбекистанцев в ворота ДР Конго)", - написал он в своём телеграм-канале.

Матч ДР Конго - Узбекистан состоится с 27 на 28 июня и начнётся в 04:30 по времени Астаны.

Группа К

1. Колумбия - 6 очков

2. Португалия - 4

3. ДР Конго - 1

4. Узбекистан - 0

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе места, а также восемь лучших обладателей третьего места.

Известны соперники Франции, Германии и Аргентины на ЧМ-2026, или Кто сыграет в плей-офф

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!