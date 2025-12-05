Известны соперники Франции, Германии и Аргентины на ЧМ-2026, или Кто сыграет в плей-офф

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились несколько пар в 1/16 финала, а Vesti.kz предлагают ознакомиться с оставшимися вариантами на плей-офф. Конкурентам осталось провести два игровых дня - в ночь с 28 на 29 июня начинаются игры на вылет.
Ранее стали известны четыре пары команд, которым не избежать дуэли в первом круге, а в некоторых группах неизвестны победители квартетов.
Четыре пары плей-офф ЧМ-2026, которые точно сыграют между собой
ЮАР - Канада;
Нидерланды - Марокко;
США - Босния и Герцеговина;
Бразилия - Япония.
На состав других 12 пар повлияют результаты двух последних игровых дней группового раунда. Например, группу I выиграли Франция с Норвегией, а между собой решат - кто займёт первое место. Похожая ситуация в группах G, H и L.
Предварительная сетка 1/16 финала ЧМ-2026
Германия - Южная Корея/Босния и Герцеговина/Шотландия/Парагвай/Швеция
Франция/Норвегия - Шотландия/Парагвай/Швеция/Бельгия/Кабо-Верде
Южная Африка - Канада
Нидерланды - Марокко
Португалия - Гана
Испания - Австрия
США - Босния и Герцеговина
Египет - Южная Корея/Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир
Бразилия - Япония
Кот-д'Ивуар - Франция/Норвегия
Мексика - Шотландия/Эквадор/Швеция/Кабо-Верде/Сенегал
Англия - Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир/ДР Конго
Аргентина - Уругвай
Австралия - Иран
Швейцария - Эквадор/Швеция/Бельгия/Сенегал/Алжир
Колумбия - Парагвай/Эквадор/Сенегал/Алжир/Хорватия
В списке можно заметить, что выделены не только те сборные, которые вышли в плей-офф, но и команды, способные составить пару, как одна из лучших среди третьих мест в таблице.
Например, Египет с Мохаммедом Салахом может получить кого-то из четырёх оппонентов - это будет Южная Корея, Кабо-Верде, Сенегал или Алжир.
Таблица третьих ЧМ-2026, которые могут попасть в плей-офф
• 1. Швеция - 4 очка (0 - разница мячей);
• 2. Эквадор - 4 очка (0);
• 3. Босния и Герцеговина - 4 очка (-1);
• 4. Парагвай - 4 очка (-2);
• 5. Хорватия - 3 очка (-1);
• 6. Южная Корея - 3 очка (-1);
• 7. Алжир - 3 очка (-2);
• 8. Шотландия - 3 очка (-3);
• 9. Кабо-Верде - 2 очка (0);
• 10. Бельгия - 2 очка (0);
• 11. ДР Конго - 1 очко (-1);
• 12. Сенегал - 0 очков (-3).
Улучшить свои позиции могут только Хорватия, Алжир, Кабо-Верде, Бельгия, ДР Конго и Сенегал, которые провели по две игры (другие команды - по три).
Добавим, что все участники плей-офф определятся в ближайшие два дня, 27 и 28 июня, а игры на вылет стартуют 29 июня.
Расписание ЧМ-2026 с 26 на 27 июня: матч Норвегия - Франция и Уругвай - Испания
Ранее на чемпионате мира был установлен исторический рекорд, а также определилась сборная, которая осталась единственной - без забитого гола. Бразилия подала протест на отмененный гол.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама