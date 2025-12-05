Известны соперники Франции, Германии и Аргентины на ЧМ-2026, или Кто сыграет в плей-офф

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились несколько пар в 1/16 финала, а Vesti.kz предлагают ознакомиться с оставшимися вариантами на плей-офф. Конкурентам осталось провести два игровых дня - в ночь с 28 на 29 июня начинаются игры на вылет.

Ранее стали известны четыре пары команд, которым не избежать дуэли в первом круге, а в некоторых группах неизвестны победители квартетов.

Четыре пары плей-офф ЧМ-2026, которые точно сыграют между собой

ЮАР - Канада;

Нидерланды - Марокко;

США - Босния и Герцеговина;

Бразилия - Япония.

На состав других 12 пар повлияют результаты двух последних игровых дней группового раунда. Например, группу I выиграли Франция с Норвегией, а между собой решат - кто займёт первое место. Похожая ситуация в группах G, H и L.

Предварительная сетка 1/16 финала ЧМ-2026

Германия - Южная Корея/Босния и Герцеговина/Шотландия/Парагвай/Швеция

Франция/Норвегия - Шотландия/Парагвай/Швеция/Бельгия/Кабо-Верде

Южная Африка - Канада

Нидерланды - Марокко

Португалия - Гана

Испания - Австрия

США - Босния и Герцеговина

Египет - Южная Корея/Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир

Бразилия - Япония

Кот-д'Ивуар - Франция/Норвегия

Мексика - Шотландия/Эквадор/Швеция/Кабо-Верде/Сенегал

Англия - Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир/ДР Конго

Аргентина - Уругвай

Австралия - Иран

Швейцария - Эквадор/Швеция/Бельгия/Сенегал/Алжир

Колумбия - Парагвай/Эквадор/Сенегал/Алжир/Хорватия

В списке можно заметить, что выделены не только те сборные, которые вышли в плей-офф, но и команды, способные составить пару, как одна из лучших среди третьих мест в таблице.

Например, Египет с Мохаммедом Салахом может получить кого-то из четырёх оппонентов - это будет Южная Корея, Кабо-Верде, Сенегал или Алжир.

Таблица третьих ЧМ-2026, которые могут попасть в плей-офф

• 1. Швеция - 4 очка (0 - разница мячей);

• 2. Эквадор - 4 очка (0);

• 3. Босния и Герцеговина - 4 очка (-1);

• 4. Парагвай - 4 очка (-2);

• 5. Хорватия - 3 очка (-1);

• 6. Южная Корея - 3 очка (-1);

• 7. Алжир - 3 очка (-2);

• 8. Шотландия - 3 очка (-3);

• 9. Кабо-Верде - 2 очка (0);

• 10. Бельгия - 2 очка (0);

• 11. ДР Конго - 1 очко (-1);

• 12. Сенегал - 0 очков (-3).

Улучшить свои позиции могут только Хорватия, Алжир, Кабо-Верде, Бельгия, ДР Конго и Сенегал, которые провели по две игры (другие команды - по три).

Добавим, что все участники плей-офф определятся в ближайшие два дня, 27 и 28 июня, а игры на вылет стартуют 29 июня.

Расписание ЧМ-2026 с 26 на 27 июня: матч Норвегия - Франция и Уругвай - Испания

Ранее на чемпионате мира был установлен исторический рекорд, а также определилась сборная, которая осталась единственной - без забитого гола. Бразилия подала протест на отмененный гол.

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