Египет сыграл с Ираном и сотворил историю на ЧМ-2026

В Сиэтле (США) завершился матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между командами Египта и Ирана. Встреча в квартете G получилась событийной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже на пятой минуте счёт открыл игрок сборной Египта Махмуд Сабер. На 11-й Иран мог сравнять счёт, однако Мехди Тареми не реализовал пенальти, но через три минуты Рамин Резаян всё же помог команде восстановить равенство на табло. В компенсированное время Иран забил гол, который был отменён из-за офсайда.

Таким образом Египет набрал пять очков, что позволило им занять итоговое второе место в группе и выйти в плей-офф. Они уступили Бельгии (5) только по разнице голов. В 1/16 финала они сыграют с командой Австралии.

Что касается команды Ирана, то они набрали три очка и сохраняют шансы пробиться в плей-офф через рейтинг команд, занявших третье место.

Отметим, что Египет впервые в истории смог выйти из группы чемпионата мира в плей-офф. Они играли в стадии на вылет только в 1934 году, но тогда мундиаль сразу начинался с 1/8 финала.

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