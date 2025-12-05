Сборная Испании с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном матче группового раунда испанцы обыграли Уругвай со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Алехандро Баэна. Получив пас на 42-й минуте, он слабо пробил в центр ворот, но уругвайский вратарь Фернандо Муслера допустил ошибку и пропустил мяч.

Благодаря этой победе сборная Испании набрала семь очков в трех матчах и заняла первое место в группе H.

Уругвай с двумя очками в трех матчах финишировал на третьей строчке. Теперь южноамериканской команде предстоит дождаться окончания группового этапа, чтобы узнать, войдет ли она в число восьми лучших сборных, занявших третьи места, которые также получат путевки в плей-офф.

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