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ЧМ-2026
Сегодня 07:02
 

Испания победила Уругвай и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе

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Испания победила Уругвай и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе Фото: depositphotos/canno73©

Сборная Испании с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Испании с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном матче группового раунда испанцы обыграли Уругвай со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Алехандро Баэна. Получив пас на 42-й минуте, он слабо пробил в центр ворот, но уругвайский вратарь Фернандо Муслера допустил ошибку и пропустил мяч.

Благодаря этой победе сборная Испании набрала семь очков в трех матчах и заняла первое место в группе H.

Уругвай с двумя очками в трех матчах финишировал на третьей строчке. Теперь южноамериканской команде предстоит дождаться окончания группового этапа, чтобы узнать, войдет ли она в число восьми лучших сборных, занявших третьи места, которые также получат путевки в плей-офф.

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