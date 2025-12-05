Разгром решил судьбу Бельгии на ЧМ-2026

В Ванкувере (Канада) подошёл к концу заключительный матч третьего тура группы G ЧМ-2026. В нём встречались команды Новой Зеландии и Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бельгийцам удалось одержать первую победу на турнире, причём сразу же разгромную - 5:1. Дубль в составе победителей оформил Леандро Троссард (28', 50'), по голу забили Кевин де Брёйне (66'), Ромелу Лукаку (86') и Алексис Салемакерс (90+4'). У новозеландцев единственное взятие ворот оформил Илайджа Джаст (84').

Благодаря этому результату Бельгия набрала пять очков и заняла первое место в квартете G, обойдя Египет (5) по разнице забитых и пропущенных мячей. Теперь команда сыграет в 1/16 финала с кем-то из команд, занявших третье место.

В активе Новой Зеландии остался один набранный балл и команда вновь не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира (три участия - три вылета после групповой стадии).

Отметим, что второе место в группе занял Египет (5), а с третьего места в плей-офф может выйти Иран (3).

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