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ЧМ-2026
Сегодня 11:20
 

Определились девять пар 1/16 финала ЧМ-2026: кто с кем?

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Определились девять пар 1/16 финала ЧМ-2026: кто с кем? Сборная Бразилии на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

За сутки до окончания группового этапа чемпионата мира-2026 определились девять пар 1/16 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех матчах, которые состоятся в первой стадии плей-офф.

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За сутки до окончания группового этапа чемпионата мира-2026 определились девять пар 1/16 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех матчах, которые состоятся в первой стадии плей-офф.

К текущему моменту участие в 1/16 финала гарантировали 28 сборных, но не все они знают своих соперников.

Участники плей-офф ЧМ-2026

Расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

Из тех игр, которые уже официально подтверждены, расписание следующее:

  • 29 июня, 00:00. ЮАР - Канада;
  • 29 июня, 22:00. Бразилия - Япония;
  • 30 июня, 01:30. Германия - Парагвай;
  • 30 июня, 06:00. Нидерланды - Марокко;
  • 30 июня, 22:00. Кот-д'Ивуар - Норвегия;
  • 1 июля, 02:00. Франция - Швеция;
  • 2 июля, 05:00. США - Босния и Герцеговина;
  • 3 июля, 23:00. Австралия - Египет;
  • 4 июля, 03:00. Аргентина - Кабо-Верде.

Соперники пока не определены у Мексики, Бельгии, Испании, Колумбии, Швейцарии, Эквадора, Сенегала, Португалии, Англии, Ганы. Ещё четыре команды-участницы плей-офф станут известны в ближайшие сутки.


Ранее мы рассказали о расписании последнего дня группового этапа ЧМ-2026:

Узбекистан, Месси и Роналду: расписание матчей последнего дня группового этапа ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 07:00   •   не начат
Иордания
Иордания
- : -
Аргентина
Аргентина
Кто победит в основное время?
Иордания
Ничья
Аргентина
Проголосовало 27 человек

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