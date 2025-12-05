Определились девять пар 1/16 финала ЧМ-2026: кто с кем?

За сутки до окончания группового этапа чемпионата мира-2026 определились девять пар 1/16 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех матчах, которые состоятся в первой стадии плей-офф.

К текущему моменту участие в 1/16 финала гарантировали 28 сборных, но не все они знают своих соперников.

Расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

Из тех игр, которые уже официально подтверждены, расписание следующее:

29 июня, 00:00. ЮАР - Канада;

29 июня, 22:00. Бразилия - Япония;

30 июня, 01:30. Германия - Парагвай;

30 июня, 06:00. Нидерланды - Марокко;

30 июня, 22:00. Кот-д'Ивуар - Норвегия;

1 июля, 02:00. Франция - Швеция;

2 июля, 05:00. США - Босния и Герцеговина;

3 июля, 23:00. Австралия - Египет;

4 июля, 03:00. Аргентина - Кабо-Верде.

Соперники пока не определены у Мексики, Бельгии, Испании, Колумбии, Швейцарии, Эквадора, Сенегала, Португалии, Англии, Ганы. Ещё четыре команды-участницы плей-офф станут известны в ближайшие сутки.

Ранее мы рассказали о расписании последнего дня группового этапа ЧМ-2026:

Узбекистан, Месси и Роналду: расписание матчей последнего дня группового этапа ЧМ-2026

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