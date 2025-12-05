Голкипер Кабо-Верде пообещал невозможное перед встречей с Месси

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 против национальной команды Аргентины, сообщают Vesti.kz.

"Это величайший футболист всех времён. Каждая команда впадает в панику, когда ей приходится с ним встречаться. Делить поле с Месси — это мечта, и однажды я с гордостью расскажу своим детям, что играл против него. Я знаю, что остановить его почти невозможно, но я отдам всё, что у меня есть, чтобы он не забил мне гол", — приводит слова Возиньи Goal Verse.

Напомним, сборная Аргентины уверенно выиграла группу J и вышла в плей-офф с первого места. В свою очередь, команда Кабо-Верде заняла вторую строчку в квартете H, сумев оставить позади сборную Уругвая и впервые в своей истории пробиться в стадию матчей на вылет мирового первенства.

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Встреча между сборными Аргентины и Кабо-Верде состоится в субботу, 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по казахстанскому времени. Победитель матча продолжит борьбу за трофей мирового первенства.

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