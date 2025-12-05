"Лучший в истории". Соперник Аргентины сделал громкое признание о Месси перед плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с национальной командой Аргентины в 1/16 финала ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

"Для нашей сборной огромная честь сыграть против Аргентины. Мы будем максимально настроены. В составе соперников выступает Месси, которого многие считают лучшим в истории футбола. Для нас будет праздником сыграть с Аргентиной и Месси на чемпионате мира", - передает слова главного тренера Ole.

Напомним, встреча между сборными Аргентины и Кабо-Верде состоится в субботу, 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по казахстанскому времени. Победитель матча продолжит борьбу за трофей мирового первенства.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!