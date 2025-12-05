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ЧМ-2026
Сегодня 18:47
 

Легенда Англии усомнилась в чемпионских перспективах Испании

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Легенда Англии усомнилась в чемпионских перспективах Испании ©instagram.com/sefutbol

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер оценил игру национальной команды Испании на ЧМ-2026, отметив уверенное выступление "Красной фурии" на групповом этапе турнира, сообщают Vesti.kz.

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Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер оценил игру национальной команды Испании на ЧМ-2026, отметив уверенное выступление "Красной фурии" на групповом этапе турнира, сообщают Vesti.kz.

"Испания меня разочаровывает. Они считались явными фаворитами, но для меня они перестали ими быть. Я не сбрасываю их со счетов, но им не хватает чего-то особенного, чтобы выиграть чемпионат мира. Турнир долгий, и, возможно, теперь, на стадии плей-офф, мы сможем увидеть их лучшую версию", – приводит слова Каррагера AS.

Напомним, сборная Испании завершила групповой этап на первом месте в квартете H. Набрав семь очков в трёх матчах, испанцы напрямую вышли в стадию плей-офф, где в 1/16 финала встретятся с соперником, который определится по итогам других матчей турнира.

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28 июня 07:00   •   не начат
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