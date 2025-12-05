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ЧМ-2026
Сегодня 10:30
 

Узбекистан, Месси и Роналду: расписание матчей последнего дня группового этапа ЧМ-2026

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Узбекистан, Месси и Роналду: расписание матчей последнего дня группового этапа ЧМ-2026 Аббосбек Файзуллаев. Фото: FB/Uzbekistan Football Association©

В ночь с 28 на 29 июня на ЧМ-2026 пройдут последние матчи третьего тура группового этапа. Определятся все участники 1/16 финала мундиаля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ночь с 28 на 29 июня на ЧМ-2026 пройдут последние матчи третьего тура группового этапа. Определятся все участники 1/16 финала мундиаля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках этого игрового дня все вопросы решатся в квартетах L, K и J.

Так, в 02:00 по казахстанскому времени сыграют сборные из группы L. Панама будет противостоять Англии, а Хорватия померится силами с Ганой.

В 04:30 очередь дойдёт до группы К. В это время Колумбия начнёт встречу с Португалией, а ДР Конго - с Узбекистаном.

Последние игры групповой стадии начнутся в 07:00 в группе J: Алжир сыграет с Австрией, а Иордания будет противостоять Аргентине.

Отметим, что все эти матчи будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 04:30   •   не начат
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
ДР Конго
Ничья
Узбекистан
Проголосовало 106 человек

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