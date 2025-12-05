Узбекистан, Месси и Роналду: расписание матчей последнего дня группового этапа ЧМ-2026

В ночь с 28 на 29 июня на ЧМ-2026 пройдут последние матчи третьего тура группового этапа. Определятся все участники 1/16 финала мундиаля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках этого игрового дня все вопросы решатся в квартетах L, K и J.

Так, в 02:00 по казахстанскому времени сыграют сборные из группы L. Панама будет противостоять Англии, а Хорватия померится силами с Ганой.

В 04:30 очередь дойдёт до группы К. В это время Колумбия начнёт встречу с Португалией, а ДР Конго - с Узбекистаном.

Последние игры групповой стадии начнутся в 07:00 в группе J: Алжир сыграет с Австрией, а Иордания будет противостоять Аргентине.

Отметим, что все эти матчи будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

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