Панама - Англия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Уже ближайшей ночью на ЧМ-2026 пройдут заключительные игры групповой стадии турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции матча между Панамой и Англией.

Игра квартета L пройдёт в Ист-Ратерфорде (США) и начнётся в 02:00 по казахстанскому времени. Её в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan, а также стриминговый сервис "Кинопоиск".

Кто выйдет в плей-офф и что для этого нужно?

Англия лидирует в группе, набрав четыре очка после двух туров. Они уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Панама же не имеет никаких шансов пробиться в плей-офф, так как у них ноль очков и отставание от всех конкурентов, которым они уже проиграли.

Отметим, что в параллельной игре этой группы в аналогичное время сыграют Хорватия и Гана.

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