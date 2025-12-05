Франция помогла Дешаму сотворить историю на чемпионате мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вписал своё имя в историю чемпионатов мира, став самым побеждающим наставником за всю историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Благодаря успеху "трёхцветных" он одержал уже 17-ю победу на мундиалях, превзойдя легендарное достижение бывшего наставника сборной ФРГ Хельмута Шена, на счету которого было 16 выигранных матчей.

Третью строчку в этом рейтинге занимает экс-тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари с 14 победами. При этом Дешам может похвастаться ещё одним впечатляющим показателем — его процент побед на чемпионатах мира составляет 77,3 процента, что является выдающимся результатом для тренера такого уровня.

Примечательно, что исторический рекорд был установлен без личного присутствия французского специалиста на скамейке запасных. В матче группового этапа против сборной Норвегии (4:1), который и принёс рекордную победу, Дешам отсутствовал из-за трагических семейных обстоятельств. Накануне встречи он экстренно вылетел во Францию после смерти матери, а командой руководил его многолетний помощник Ги Стефан.

Сборная Франции успешно преодолела групповой этап ЧМ-2026 и теперь готовится к поединку 1/16 финала, где её соперником станет команда Швеции.

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