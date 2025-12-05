От Дембеле до Роналду. 20 звёзд ЧМ-2026, которые забивали на казахстанских стадионах

На чемпионате мира-2026 в составе 48 национальных сборных есть 1248 игроков, по 26 в каждой команде. Корреспондент Vesti.kz вспомнил 20 из них, которые забивали голы на казахстанских стадионах. О ком-то из них вы могли и не слышать.

Сбор этой информации занял большое количество времени, так как кто-то мог играть на казахстанских стадионах в рамках еврокубков, другие - за сборные, в том числе за молодёжные, а кто-то и сам заезжал в местные клубы.

Кенни Маклин (Шотландия) - 1 гол в Казахстане

Летом 2015-го в Алматы забивал за шотландский "Абердин" в ворота "Кайрата" в квалификации Лиги Европы.

На ЧМ-2026: 3 матча, 1 жёлтая карточка.

Томаш Хоры (Чехия) - 1 гол в Казахстане

Осенью 2023-го отличался в Астане в матче группового этапа Лиги конференций за чешскую "Викторию" против "Астаны".

На ЧМ-2026: 2 матча.

Михаэль Грегорич (Австрия) - 1 гол в Казахстане

Осенью 2024-го в Алматы забивал за сборную Австрии в матче Лиги наций против сборной Казахстана.

На ЧМ-2026: 1 матч.

Брэндон Мехеле (Бельгия) - 1 гол в Казахстане

В январе этого года в Астане забивал на общем этапе Лиги чемпионов за бельгийский "Брюгге" против "Кайрата".

На ЧМ-2026: 3 матча.

Тома Мёнье (Бельгия) - 1 гол в Казахстане

Осенью 2019-го в Астане забивал в квалификации Евро-2020 за Бельгию против сборной Казахстана.

На ЧМ-2026: 2 матча.

Ренату Вейга (Португалия) - 1 гол в Казахстане

В декабре 2024-го в Алматы забивал за английский "Челси" на общем этапе Лиги конференций против "Астаны".

На ЧМ-2026: 2 матча, 1 жёлтая карточка.

Тео Эрнандес (Франция) - 1 гол в Казахстане

Осенью 2015-го в Астане забивал в юношеской Лиге УЕФА за команду "Атлетико Мадрид" до 19 лет против "Астаны U-19".

На ЧМ-2026: 2 матча.

Амаду Онана (Бельгия) - 1 гол в Казахстане

Летом 2021-го забивал в Актобе за молодёжную сборную Бельгии против команды Казахстан U-21.

На ЧМ-2026: 1 матч.

Браим Диас (Марокко) - 1 гол в Казахстане

В сентябре 2025-го в Алматы забивал за мадридский "Реал" против "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов.

На ЧМ-2026: 3 матча, 2 ассиста.

Бруну Фернандеш (Португалия) - 1 гол в Казахстане

В феврале 2018-го в Астане забивал в 1/16 финала Лиги Европы за португальский "Спортинг" против "Астаны".

На ЧМ-2026: 2 матча, 1 ассист.

Усман Дембеле (Франция) - 1 гол в Казахстане

Весной 2021-го в Астане забивал в квалификации ЧМ-2022 за сборную Франции в ворота Казахстана.

На ЧМ-2026: 3 матча, 4 гола, 1 ассист.

Криштиану Роналду (Португалия) - 1 гол в Казахстане

Осенью 2007-го в Алматы забивал в квалификации Евро-2008 за сборную Португалии в ворота Казахстана.

На ЧМ-2026: 2 матча, 2 гола.

Иван Башич (Босния и Герцеговина) - 2 гола в Казахстане

Оба гола забил в Астане: летом 2025-го за "Астану" в ворота молдавского "Зимбру" в квалификации Лиги конференций, весной 2026-го - за "Астану" в ворота "Тобола" в КПЛ. Отметим, что ещё один гол за "Астану" он забил в еврокубках за границей, но его мы не учитываем, так как это произошло не на казахстанском стадионе.

На ЧМ-2026: 3 матча, 1 ассист.

Седрик Бакамбю (ДР Конго) - 2 гола в Казахстане

Осенью 2017-го в Астане оформил дубль за испанский "Вильярреал" против "Астаны" на групповой стадии Лиги Европы.

На ЧМ-2026: 2 матча.

Ханс Ванакен (Бельгия) - 2 гола в Казахстане

В октябре прошлого года забил в Астане за сборную Бельгии в ворота Казахстана в квалификации ЧМ-2026, а в январе этого года отличился в Астане за бельгийский "Брюгге" против "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов.

На ЧМ-2026: 3 матча.

Рауль Хименес (Мексика) - 2 гола в Казахстане

В ноябре 2015-го в Астане оформил дубль за португальскую "Бенфику" против "Астаны" в групповом этапе Лиги чемпионов.

На ЧМ-2026: 2 матча, 1 гол.

Дани Ольмо (Испания) - 2 гола в Казахстане

Он дважды забивал в Астане: летом 2018-го за хорватское "Динамо" против "Астаны" в квалификации Лиги чемпионов, осенью 2019-го - за молодёжную сборную Испании против Казахстана U-21.

На ЧМ-2026: 3 матча, 1 ассист.

Мартин Эдегор (Норвегия) - 2 гола в Казахстане

Он оформлял дубль в Актобе осенью 2016-го за молодёжную сборную Норвегии против команды Казахстан U-21.

На ЧМ-2026: 2 матча, 2 ассиста.

Килиан Мбаппе (Франция) - 3 гола в Казахстане

В сентябре 2025-го в Алматы оформил хет-трик за "Реал Мадрид" против "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов.

На ЧМ-2026: 3 матча, 4 гола, 2 ассиста.

Игорь Сергеев (Узбекистан) - 33 гола в Казахстане

С 2021 по 2023 годы играл в КПЛ за "Актобе" и "Тобол". В составе актюбинцев забил семь голов на казахстанских полях, в составе костанайцев - 26.

На ЧМ-2026: 2 матча.

Таким образом 20 участников ЧМ-2026 в сумме забили 60 голов на казахстанских полях. Зрители могли видеть эти взятия ворот в Астане, Алматы, Актобе, Костанае, Таразе, Талдыкоргане, Петропавловске, Уральске, Шымкенте и Атырау (в большей части городов забивал только Сергеев).

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