Бруно Фернандеш
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат мира 2018
Команда
Португалия
Игры
2
Желтые карточки
1
Мин
89
Лига Европы 2017/18
Команда
Спортинг Л
Игры
2
Гол + Пас
3+1
Пенальти
+1/-0
Мин
180
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Португалия
Игры
4
Мин
119
Чемпионат мира 2022
Команда
Португалия
Игры
4
Гол + Пас
2+3
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
1
Мин
357
Лига чемпионов 2023/24
Команда
Манчестер Юнайтед
Игры
6
Гол + Пас
2+2
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
2
Мин
540
Чемпионат Европы по футболу 2024
Команда
Португалия
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Мин
344