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Бруно Фернандеш

Португалия  Португалия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
31 год
Дата рождения
8 сентября 1994
Команды
Португалия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
68
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Португалия

Игры
2

Желтые карточки
1

Мин
89

Лига Европы 2017/18

Команда
Спортинг Л

Игры
2

Гол + Пас
3+1

Пенальти
+1/-0

Мин
180

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Португалия

Игры
4

Мин
119

Чемпионат мира 2022

Команда
Португалия

Игры
4

Гол + Пас
2+3

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
1

Мин
357

Лига чемпионов 2023/24

Команда
Манчестер Юнайтед

Игры
6

Гол + Пас
2+2

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
2

Мин
540

Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Португалия

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Мин
344


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