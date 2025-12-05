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В сборной Норвегии ответили на претензии болельщиков и объяснили отсутствие Холанда

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В сборной Норвегии ответили на претензии болельщиков и объяснили отсутствие Холанда Фото: depositphotos/thenews2.com©

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен объяснил, почему выпустил резервный состав на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Франции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

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Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен объяснил, почему выпустил резервный состав на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Франции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

Норвежцы уступили со счетом 1:4, а в стартовом составе отсутствовали сразу 10 игроков основы, включая нападающего Эрлинга Холанда. При этом команда гарантировала себе выход в плей-офф досрочно. А проиграв, сделала это со второго места в группе I, пропустив Францию на первую строчку.

"Все просто. После матча с Сенегалом мы провели анализ, и пять или шесть игроков сильно пострадали после 80 минут игры. Вся защита и некоторые полузащитники были очень ослаблены. Сегодня мы могли бы сыграть неплохо, но мы хотим выиграть турнир. Поэтому для меня, а также для физиотерапевтов, врачей и некоторых самих игроков это было очевидным решением. Все они говорили, что многим из них будет трудно играть", - сказал Сольбаккен.

Во время матча норвежские болельщики на стадионе скандировали: "Мы хотим Холанда!", разочарованные тем, что не увидят его противостояние с французом Килианом Мбаппе. Однако тренер отметил, что при принятии решения поставил на первое место шансы команды на успешное выступление в плей-офф.

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