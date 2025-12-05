Сборные Норвегии и Франции назвали составы на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I пройдёт сегодня, в ночь с 26 на 27 июня, на стадионе "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо (США) и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть тут.

Отметим, что обе команды досрочно уже вышли в плей-офф турнира. Матч же определит, какая из команд займет в группе первое место, а какая - второе.

Сборная Норвегии решила не выставлять на старте освновной состав. Так, в запасе оказался даже Эрлинг Холанд. А вот команда Франции выпустит Килиана Мбаппе с первым минут.

Стартовый состав сборной Норвегии: Сельвик, Эстигор, Бьёркан, Фальхенер, Берг, Эурснес, Торстведт, Осгор, Шельдеруп, Бобб, Ларсен.

Состав сборной Франции: Меньян, Юпамекано, Кунде, Т. Эрнандес, Лакруа, Коне, Тчуамени, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Дуэ.

У Холанда и Мбаппе одинаковая статистика на ЧМ-2026 - оба в двух матчах группового этапа забили четыре гола.

Отметим, что в параллельной встрече в группе I сыграют сборные Сенегала и Ирака. Обе команды не набрали баллов за два первых раунда. Но у той, кто станет третьей, есть шанс пройти в плей-офф, так как путевки достанутся восьми лучшим сборным среди тех, кто займут третьи места.

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