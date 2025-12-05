Холанд против Мбаппе. Где смотреть матч Норвегия - Франция на ЧМ-2026

В ночь с 26 на 27 июня состоится матч между сборными Норвегии и Франции на чемпионате мира-2026 по футболу, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Встреча пройдёт на стадионе "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо и стартует в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.
Норвегия и Франция решили задачу по выходу в плей-офф, набрав по 6 очков. Но в этом противостоянии они могут определить победителя квартета.
Франция на групповом этапе обыграла Сенегал (3:1) и Ирак (3:0), тогда как Норвегия победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2).
Группа I
1. Франция - 6 очков
2. Норвегия - 6
3. Сенегал - 0
4. Ирак - 0
Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама