Холанд против Мбаппе. Где смотреть матч Норвегия - Франция на ЧМ-2026

В ночь с 26 на 27 июня состоится матч между сборными Норвегии и Франции на чемпионате мира-2026 по футболу, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо и стартует в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Норвегия и Франция решили задачу по выходу в плей-офф, набрав по 6 очков. Но в этом противостоянии они могут определить победителя квартета.

Франция на групповом этапе обыграла Сенегал (3:1) и Ирак (3:0), тогда как Норвегия победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2).

Группа I

1. Франция - 6 очков

2. Норвегия - 6

3. Сенегал - 0

4. Ирак - 0

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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