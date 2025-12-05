Сборная Франции одержала победу над Норвегией в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Dстреча группы I прошла на стадионе "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо (США) и завершилась со счётом 4:1 в пользу французов. Хет-триком в этом матче отметился Усман Дембеле, два голевых ассиста на счету Килиана Мбаппе.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Мбаппе сделал передачу на Дембеле и тот расстрелял норвежского вратаря с близкого расстояния. На 20-й Мбаппе снова сделал голевой ассист на Дембеле, который точно пробил с угла штрафной площади.

Норвегия отыгралась всего через минуту - отставание команды сократил Тело Осгор. Но Дембеле вернул Франции команде комфортный отрыв в два мяча, оформив хет-трик на 32-й минуте после передачи Орельена Xуамени. Окончательный же счет уже в добавленное время на 94-й минуте установил Десир Дуэ.

На 50-й минуте у Норвегии был отличный шанс снова отличиться, но она этим не воспользовалась. Тео Эрнандес нарушил правила и в ворота Франции был назначен пенальти. Однако Йёрген Ларсен не смог реализовать 11-метровый - французский вратарь Майк Меньян легко достал мяч.

Отметим, что сборная Норвегии, в отличие от Франции, не стала выставлять основной состав. На скамейке запасных остался и звездный лидер команды Эрлинг Холанд, на поле он так и не вышел.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф, в этом матче решалось, кто займет в группе с первого места. В итоге лучшей командой квартета I стала Франция, навравшая в трех матчах девять максимальных очков. Норвегия с шестью баллами после трех встреч выход в следующий раунд со второго места.

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