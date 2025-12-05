Нападающий сборной Франции по футболу Усман Дембеле оформил хет-трик на чемпионате мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло в первом тайме матча против Норвегии.

Заключительная встреча группы I проходит на стадионе "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо (США).

На седьмой минуте Дембеле открыл счет, расстреляв норвежского вратаря с близкого расстояния после передачи Килиана Мбаппе.

На 20-й Мбаппе снова сделал голевой ассист и Дембеле точно пробил с угла штрафной.

На 21-й минуте Тело Осгор забил за норвежцев, сократив отставание. Но Дембеле вернул свой команде комфортный отрыв в два мяча - на 32-й минуте он оформил хет-трик, на этот раз ему пасовал Орельен Xуамени.

Отметим, что Франция и Норвегия вышли в плей-офф досрочно, но этот матч определит, кто из них займет в группе первое место. Очевидно, что это важнее для Франции, которая выставила основной состав. Тогда как Норвегия дала отдохнуть лидерам, в том числе отставив в запасе Эрлинга Холанда.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!