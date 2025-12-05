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ЧМ-2026
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Дембеле оформил хет-трик в ворота Норвегии на ЧМ-2026 (видео)

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Дембеле оформил хет-трик в ворота Норвегии на ЧМ-2026 (видео) Фото: instagram.com/equipedefrance©

Нападающий сборной Франции по футболу Усман Дембеле оформил хет-трик на чемпионате мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло в первом тайме матча против Норвегии. 

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Нападающий сборной Франции по футболу Усман Дембеле оформил хет-трик на чемпионате мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло в первом тайме матча против Норвегии. 

Заключительная встреча группы I проходит на стадионе "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо (США). 

На седьмой минуте Дембеле открыл счет, расстреляв норвежского вратаря с близкого расстояния после передачи Килиана Мбаппе.


На 20-й Мбаппе снова сделал голевой ассист и Дембеле точно пробил с угла штрафной.


На 21-й минуте Тело Осгор забил за норвежцев, сократив отставание. Но Дембеле вернул свой команде комфортный отрыв в два мяча - на 32-й минуте он оформил хет-трик, на этот раз ему пасовал Орельен Xуамени. 


Отметим, что Франция и Норвегия вышли в плей-офф досрочно, но этот матч определит, кто из них займет в группе первое место. Очевидно, что это важнее для Франции, которая выставила основной состав. Тогда как Норвегия дала отдохнуть лидерам, в том числе отставив в запасе Эрлинга Холанда.

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