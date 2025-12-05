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ЧМ-2026
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Расписание ЧМ-2026 с 26 на 27 июня: матч Норвегия - Франция и Уругвай - Испания

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Расписание ЧМ-2026 с 26 на 27 июня: матч Норвегия - Франция и Уругвай - Испания ©instagram.com/herrelandslaget

В ночь на 27 июня на ЧМ-2026 будут сыграны заключительные матчи группового этапа в группах G, H и I. Для многих сборных эти встречи станут определяющими в борьбе за путёвки в плей-офф. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием ближайших игровых суток, в ходе которых решится судьба участников стадии на выбывание.

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В ночь на 27 июня на ЧМ-2026 будут сыграны заключительные матчи группового этапа в группах G, H и I. Для многих сборных эти встречи станут определяющими в борьбе за путёвки в плей-офф. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием ближайших игровых суток, в ходе которых решится судьба участников стадии на выбывание.

Группа G

27 июня. 08:00. Египет - Иран
27 июня. 08:00. Новая Зеландия - Бельгия

В этой группе лидером является сборная Египта, набравшая четыре очка. У Ирана и Бельгии по два балла, а Новая Зеландия замыкает таблицу квартета с одним баллом.

Группа H

27 июня. 05:00. Кабо Верде - Саудовская Аравия
27 июня. 05:00. Уругвай - Испания

Испания набрала четыре очка и возглавляет эту группу. У команд Уругвая и Кабо Верде по два балла. Саудовская Аравия занимает последнее место, набрав одно очко.

Группа I

27 июня. 00:00. Норвегия - Франция
27 июня. 00:00. Сенегал - Ирак

Французы и норвежцы набрали по шесть баллов и вышли в 1/16 финала. У команд Сенегала и Ирака набранных очков нет.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 00:00   •   не начат
Норвегия
Норвегия
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Норвегия
Ничья
Франция
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