На ЧМ-2026 осталась всего одна сборная без голов

На ЧМ-2026 осталась всего одна сборная, которой пока не удалось поразить ворота соперников. Обладателем этого антирекорда стала команда Панамы, сообщают Vesti.kz.

В двух первых матчах панамцы уступили Гане и Хорватии с одинаковым счётом 0:1.

Последний шанс избавиться от неприятного статуса у команды появится 28 июня, когда ей предстоит встретиться со сборной Англии в заключительном туре группового этапа.

При этом турнирное положение Панамы уже не изменится: после двух поражений подряд команда досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф и завершит выступление на чемпионате мира после групповой стадии.

Всего, на данный момент на ЧМ-2026 забито 173 гола, что стало абсолютным рекордом мировых первенств.

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