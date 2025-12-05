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ЧМ-2026
Сегодня 15:37
 

На ЧМ-2026 осталась всего одна сборная без голов

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На ЧМ-2026 осталась всего одна сборная без голов ©Depositphotos.com/thenews2.com

На ЧМ-2026 осталась всего одна сборная, которой пока не удалось поразить ворота соперников. Обладателем этого антирекорда стала команда Панамы, сообщают Vesti.kz.

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На ЧМ-2026 осталась всего одна сборная, которой пока не удалось поразить ворота соперников. Обладателем этого антирекорда стала команда Панамы, сообщают Vesti.kz.

В двух первых матчах панамцы уступили Гане и Хорватии с одинаковым счётом 0:1.

Последний шанс избавиться от неприятного статуса у команды появится 28 июня, когда ей предстоит встретиться со сборной Англии в заключительном туре группового этапа.

При этом турнирное положение Панамы уже не изменится: после двух поражений подряд команда досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф и завершит выступление на чемпионате мира после групповой стадии.

Всего, на данный момент на ЧМ-2026 забито 173 гола, что стало абсолютным рекордом мировых первенств.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 02:00   •   не начат
Панама
Панама
- : -
Англия
Англия
Кто победит в основное время?
Панама
Ничья
Англия
Проголосовало 4 человек

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