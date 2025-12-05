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ЧМ-2026
Сегодня 11:33
 

Судьи отменили гол Винисиуса на ЧМ-2026 - Бразилия ответила протестом

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Судьи отменили гол Винисиуса на ЧМ-2026 - Бразилия ответила протестом ©instagram.com/brasil

Сборная Бразилии осталась недовольна решением арбитров в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Бразилии осталась недовольна решением арбитров в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии, сообщают Vesti.kz.

По информации TyC Sports, представители "селесао" подали официальный протест после отменённого гола Винисиуса Жуниора.

Спорный эпизод произошёл на 22-й минуте встречи. Звёздный форвард бразильцев активно вступил в прессинг, отобрал мяч у соперника и отправил его в сетку ворот. Однако после вмешательства системы VAR главный арбитр пересмотрел момент и отменил взятие ворот, усмотрев нарушение правил со стороны нападающего.

Несмотря на этот эпизод, бразильцы уверенно разобрались с шотландцами, одержав крупную победу со счётом 3:0.

Сам Винисиус всё равно стал одним из главных героев встречи, оформив дубль и пополнив свой бомбардирский счёт на турнире.


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