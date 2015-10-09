"Реал" закрыл трансфер своего таланта с необычным условием

"Комо" договорился с мадридским "Реалом" о переходе аргентинского полузащитника Нико Паса, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб выкупает хавбека, исходя из общей рыночной оценки футболиста в 60 миллионов евро. Это означает, что "Комо" не платит 60 миллионов евро чистыми прямо сейчас - вместо этого "Реал" получит солидный процент от следующей продажи игрока, а также сохранит за собой право обратного выкупа.

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас и представитель руководства Мирван Суварсо проделали решающую работу за последние сутки. Сам аргентинец уже дал своё полное согласие. Сделка официально закрыта.

Нико Пас является воспитанником команд "Сан-Хуан", "Тенерифе", в 2016 году попал в академию "Реала". 25 августа 2024 года перешёл в "Комо", подписав контракт на четыре сезона.

В минувшем сезоне он провёл за "Комо" 40 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 8 результативных передач.

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