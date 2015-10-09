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Испания
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"Реал" закрыл трансфер своего таланта с необычным условием

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"Реал" закрыл трансфер своего таланта с необычным условием ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

"Комо" договорился с мадридским "Реалом" о переходе аргентинского полузащитника Нико Паса, передают Vesti.kz.

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"Комо" договорился с мадридским "Реалом" о переходе аргентинского полузащитника Нико Паса, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб выкупает хавбека, исходя из общей рыночной оценки футболиста в 60 миллионов евро. Это означает, что "Комо" не платит 60 миллионов евро чистыми прямо сейчас - вместо этого "Реал" получит солидный процент от следующей продажи игрока, а также сохранит за собой право обратного выкупа.

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас и представитель руководства Мирван Суварсо проделали решающую работу за последние сутки. Сам аргентинец уже дал своё полное согласие. Сделка официально закрыта.

Нико Пас является воспитанником команд "Сан-Хуан", "Тенерифе", в 2016 году попал в академию "Реала". 25 августа 2024 года перешёл в "Комо", подписав контракт на четыре сезона.

В минувшем сезоне он провёл за "Комо" 40 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 8 результативных передач.


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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12 Парма 38 11 12 15 28-46 45
13 Торино 38 12 9 17 44-63 45
14 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19 Верона Хеллас 38 3 12 23 25-61 21
20 Пиза 38 2 12 24 26-71 18

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