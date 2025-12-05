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ЧМ-2026
Вчера 19:24
 

С кем сыграют Роналду и Месси в плей-офф ЧМ, или Как выглядит 1/16 финала прямо сейчас

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С кем сыграют Роналду и Месси в плей-офф ЧМ, или Как выглядит 1/16 финала прямо сейчас ©instagram.com/afaseleccion

До завершения группового раунда ЧМ-2026 осталось провести игры в девяти группах, но уже вырисовывается список команд, которые продолжат борьбу за мировой трофей. Есть сборные, обеспечившие себе место в следующем раунде, а Vesti.kz предлагают полный список кандидатов на плей-офф.

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До завершения группового раунда ЧМ-2026 осталось провести игры в девяти группах, но уже вырисовывается список команд, которые продолжат борьбу за мировой трофей. Есть сборные, обеспечившие себе место в следующем раунде, а Vesti.kz предлагают полный список кандидатов на плей-офф.

Игры на вылет стартуют в ночь с 28 на 29 июня, но уже известны 12 команд, которые точно сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026. Сегодня, 25 июня, определятся ещё несколько участников второго этапа турнира.

Возможный плей-офф чемпионата мира-2026

Германия - Южная Корея/Босния и Герцеговина/Шотландия/Парагвай/Швеция

Франция - Шотландия/Парагвай/Швеция/Бельгия/Кабо-Верди

Южная Африка - Канада

Нидерланды - Марокко

Португалия - Гана

Испания - Австрия

США - Босния и Герцеговина/Эквадор/Швеция/Сенегал/Алжир

Египет - Южная Корея/Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир

Бразилия - Япония

Кот-д'Ивуар - Норвегия

Мексика - Шотландия/Эквадор/Швеция/Кабо-Верде/Сенегал

Англия - Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир/ДР Конго

Аргентина - Уругвай

Австралия - Иран

Швейцария - Эквадор/Швеция/Бельгия/Сенегал/Алжир

Колумбия - Парагвай/Эквадор/Сенегал/Алжир/Хорватия


Напомним, что в ночь на 26 июня пройдут матчи в квартетах D, E и F. Команды продолжат борьбу за выход в плей-офф. Из группы выходят сборные, занявшие первое и второе место, а также восемь лучших обладателей третьего места. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 05:00   •   не начат
Уругвай
Уругвай
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Уругвай
Ничья
Испания
Проголосовало 110 человек

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