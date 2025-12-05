С кем сыграют Роналду и Месси в плей-офф ЧМ, или Как выглядит 1/16 финала прямо сейчас

До завершения группового раунда ЧМ-2026 осталось провести игры в девяти группах, но уже вырисовывается список команд, которые продолжат борьбу за мировой трофей. Есть сборные, обеспечившие себе место в следующем раунде, а Vesti.kz предлагают полный список кандидатов на плей-офф.
Игры на вылет стартуют в ночь с 28 на 29 июня, но уже известны 12 команд, которые точно сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026. Сегодня, 25 июня, определятся ещё несколько участников второго этапа турнира.
Возможный плей-офф чемпионата мира-2026
Германия - Южная Корея/Босния и Герцеговина/Шотландия/Парагвай/Швеция
Франция - Шотландия/Парагвай/Швеция/Бельгия/Кабо-Верди
Южная Африка - Канада
Нидерланды - Марокко
Португалия - Гана
Испания - Австрия
США - Босния и Герцеговина/Эквадор/Швеция/Сенегал/Алжир
Египет - Южная Корея/Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир
Бразилия - Япония
Кот-д'Ивуар - Норвегия
Мексика - Шотландия/Эквадор/Швеция/Кабо-Верде/Сенегал
Англия - Эквадор/Кабо-Верде/Сенегал/Алжир/ДР Конго
Аргентина - Уругвай
Австралия - Иран
Швейцария - Эквадор/Швеция/Бельгия/Сенегал/Алжир
Колумбия - Парагвай/Эквадор/Сенегал/Алжир/Хорватия
Напомним, что в ночь на 26 июня пройдут матчи в квартетах D, E и F. Команды продолжат борьбу за выход в плей-офф. Из группы выходят сборные, занявшие первое и второе место, а также восемь лучших обладателей третьего места. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стартовал 11 июня и завершится 19 июля.
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