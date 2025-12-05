Расписание ЧМ-2026 с 25 на 26 июня: матчи Германии, Нидерландов и США

В ночь на 26 июня ЧМ-2026 продолжится матчами третьего тура группового этапа в квартетах D, E и F. Командам предстоит провести решающие встречи в борьбе за выход в плей-офф. Vesti.kz публикуют расписание игр ближайших суток.

Группа D

26 июня. 07:00. Турция - США

26 июня. 07:00. Парагвай - Австралия

Сборная США лидирует в группе D, набрав шесть очков. У Австралии и Парагвая по три балла. Эти команды разыграют второе и третье место. Турция не набрала ни одного очка и покинет ЧМ-2026 после групповой стадии.

Группа E

26 июня. 01:00. Кюрасао - Кот'Д-Ивуар

26 июня. 01:00. Эквадор - Германия

Германия набрала шесть очков. Три балла у Кот'Д-Ивуара. И по одному очку набрали Эквадор и Кюрасао. борьба места со второго по четвертое будет жаркой.

Группа F

26 июня. 04:00. Япония - Швеция

26 июня. 04:00. Тунис - Нидерланды

Тунис без набранных очков стал первым неудачником этой группы. Лидируют Нидерланды и Япония, набравшие по четыре балла. Шведы имеют три очка.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!