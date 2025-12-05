Определились первые 12 участников плей-офф ЧМ-2026

В ночь на 25 июня на ЧМ-2026 завершилась первая серия матчей третьего тура группового этапа - определились ещё несколько участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.

По итогам встреч в группах A, B и C окончательно определилось положение команд в турнирных таблицах - на данный момент известны 12 участников плей-офф.

Прямые путёвки в 1/16 финала гарантировали себе следующие сборные, занявшие первое или второе место в своих квартетах:

Мексика;

ЮАР;

Швейцария;

Канада;

Марокко;

Бразилия;

США;

Германия;

Аргентина;

Франция;

Норвегия;

Колумбии.

При этом стала известна одна пара 1/16 финала. За путевку в 1/8 сыграют ЮАР и Канада.

Чемпионат мира проходит на стадионах США, Мексики и Канады. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 одолела Францию в серии пенальти.

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