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ЧМ-2026
Сегодня 12:34
 

Определились первые 12 участников плей-офф ЧМ-2026

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Определились первые 12 участников плей-офф ЧМ-2026 ©Depositphotos.com/HG Designs

В ночь на 25 июня на ЧМ-2026 завершилась первая серия матчей третьего тура группового этапа - определились ещё несколько участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.

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В ночь на 25 июня на ЧМ-2026 завершилась первая серия матчей третьего тура группового этапа - определились ещё несколько участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.

По итогам встреч в группах A, B и C окончательно определилось положение команд в турнирных таблицах - на данный момент известны 12 участников плей-офф.

Прямые путёвки в 1/16 финала гарантировали себе следующие сборные, занявшие первое или второе место в своих квартетах:

  • Мексика;
  • ЮАР;
  • Швейцария;
  • Канада;
  • Марокко;
  • Бразилия;
  • США;
  • Германия;
  • Аргентина;
  • Франция;
  • Норвегия;
  • Колумбии.

При этом стала известна одна пара 1/16 финала. За путевку в 1/8 сыграют ЮАР и Канада.

Чемпионат мира проходит на стадионах США, Мексики и Канады. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 одолела Францию в серии пенальти.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 00:00   •   не начат
Норвегия
Норвегия
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Норвегия
Ничья
Франция
Проголосовало 30 человек

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