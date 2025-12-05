На ЧМ-2026 определилась первая пара плей-офф

Стала известна первая пара плей-офф ЧМ-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В 1/16 финала хозяева турнира сборная Канады сыграет с ЮАР.

Сборная ЮАР сенсационно заняла второе место в группе B, набрав четыре очка. Южноафриканцы в первом туре проиграли другим хозяевам ЧМ-2026 мексиканцам (0:2), сыграли вничью с Чехией (1:1) и победили Южную Корею (1:0).

Канадцы в группе A также стали вторыми, набрав четыре балла. Эта сборная сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгромила Катар (6:0) и уступила Швейцарии (1:2).

Матч ЮАР - Канада пройдет в ночь с 28 на 29 июня в Лос-Анджелесе (США). Канадцы впервые на этом мундиале сыграют за пределами своей страны. На групповом этапе они провели одну встречу в Торонто и две - в Ванкувере.

Сборная ЮАР сыграет на этом чемпионате мира второй матч в США. Первый раз "бафана-бафана" провела с Чехией в Атланте. С Мексикой африканцы встретились в Мехико, а с Южной Кореей - в Гуадалупе.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня. По его итогам в плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира-2026 проходит на полях США, Мексики и Канады. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины.

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