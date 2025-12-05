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ЧМ-2026
Сегодня 11:52
 

Клопп оценил выступление Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026

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Клопп оценил выступление Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026 ©x.com/selecaoportugal

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz

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Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz

Форвард сборной Португалии сделал дубль в матче против Узбекистана (5:0) после того, как в первой игре турнира с ДР Конго (1:1) не сумел отличиться и подвергся критике.

"Я, как зритель, был поражён. Роналду и Лионелем Месси – это два лучших футболиста последних 10–15 лет", – цитируют Клоппа Sky Sport.

Он отметил, что особенно впечатлила реакция Криштиану после первой игры: 

"Было здорово увидеть, как Роналду после первой игры, в которой его сильно критиковали – это заметил даже я – в 41 год так ярко и энергично ответил. Я этому был очень рад.

Нахожу невероятным тот факт, что в возрасте Криштиану он по-прежнему сильно расстраивается, когда что-то не получается, а его реакция – тем более впечатляет".

Отметим, что Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забивать на шести разных турнирах – в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. 

Напомним, чемпионат мира – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финал состоится 19 июля. 

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